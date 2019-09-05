بالفيديو.. رد حاسم من “أمير الرياض” على منتقدي “دمج الصفوف الأولية”

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ردَّ أمير منطقة الرياض، الأمير فيصل بن بندر، على من ينتقدون مشروع مدارس “الطفولة المبكرة” في المملكة، بسبب ما يصفوه بالاختلاط في الصفوف الأولية. وقال أمير الرياض؛ ردًا على سؤال أحد الصحفيين: “لا تلتفت لهم هؤلاء أبدا والخطة واضحة والمسيرة مباركة وسنصل إن شاء الله إلى تحقيق الأهداف بكل ما أوتينا من قوة”.

وكانت قد أطلقت وزارة التربية والتعليم في السعودية مشروع مدارس “الطفولة المبكرة” وقد دشن أمراء مناطق المملكة عشرات المدارس حول السعودية ضمن هذا المشروع. وقالت وزارة التعليم إنها هدفها من هذا المشروع هو تهيئة الأطفال بين سن الرابعة والسادسة للاندماج في التعليم العام واستيعابهم في مرحلة رياض الأطفال ولأهمية هذه المرحلة في تكوين شخصية الطفل..، وفقا للموقع الرسمي للمشروع.