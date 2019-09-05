بالصور.. فصل الكهرباء عن 80 عقارًا بالمرحلة الخامسة لتطوير «النكّاسة» بمكة

استأنفت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة وأمانة العاصمة المقدسة؛ بمشاركة الجهات ذات العلاقة، اليوم الخميس، فصل الخدمات عن 80 عقارًا ضمن المرحلة الخامسة لتطوير حي النكاسة العشوائي بالعاصمة المقدسة، تمهيدًا لإزالتها وإعادة تأهيل البنى التحتية.

وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة المهندس جلال بن عبدالجليل كعكي، في بيان له، أن مشروع تطوير الأحياء العشوائية في العاصمة المقدسة يحظى باهتمام ومتابعة مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، رئيس مجلس هيئة تطوير المنطقة الأمير خالد الفيصل، ونائبه الأمير بدر بن سلطان.

وأضاف البيان، أن أعمال فصل الخدمات والإزالة في حي النكاسة، كانت قد توقفت مؤقتًا أثناء حج العام الماضي 1440هـ، وبعد انتهاء الموسم عاودت الجهات ذات العلاقة فصل الخدمات عن العقارات المنزوعة ضمن المشروع.

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وأضاف المتحدث الرسمي لهيئة تطوير منطقة مكة، أن فصل الخدمات عن العقارات في المرحلة الخامسة، يأتي ضمن مراحل المشروع الـ14 المعتمدة لإزالة عقارات حي النكاسة العشوائي، مبينًا أن إجمالي العقارات التي تم فصل الخدمات عنها وإزالتها في المراحل الأربع السابقة، بلغت 420 عقارًا.

وأشار المهندس كعكي، أن الجهود والأعمال متواصلة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ حيث تم عقد الاجتماعات لمناقشة أبرز مستجدات مراحل التطوير في حي النكاسة، التي تسهم في إنجاز تلك المراحل في الموعد المحدد لها من خطة التطوير.

ويهدف المشروع إلى إعادة تكوين البيئة العمرانية، وفق تكاملية مبنية على أسس وخطط شاملة تشمل جميع جوانب البيئة العمرانية، مثل الإسكان وشبكات المواصلات والمرافق والخدمات العامة والاستعمالات الاجتماعية والاقتصادية والترفيهية.