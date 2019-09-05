توفير مصليات متنقلة في الحدائق والمتنزهات بالرياض

وفر فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض، مصليات متنقلة في عدد من الحدائق والمتنزهات والأماكن العامة التي تشهد كثافة وازدحاماً من المواطنين والمقيمين، وذلك لتمكينهم من إقامة صلاتي المغرب والعشاء جماعة في وقتها، كما وزعت على المصلين بعض إصدارات الرئاسة التوعوية.

وقال مدير عام فرع منطقة الرياض الشيخ خالد بن عبدالله العسيري، إنه استفاد من المصليات الموزعة 3137 مصلياً بواقع 33 فرضاً على سبعة مواقع في مدينة الرياض خلال الشهر الماضي.

وأضاف الشيخ العسيري، أن فرع الرئاسة العامة بمنطقة الرياض وبدعم ومتابعة من الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، أعد خطة لعمل المصليات المتنقلة في مدينة الرياض ضمن برامج التوعية والتوجيه لخدمة المواطنين والمقيمين بالتنسيق مع الجهات المعنية.