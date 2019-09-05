الشبل: اللوائح التنفيذية لنظام المشتريات الحكومية في مراحلها النهائية

كشف رئيس مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية الدكتور غسان الشبل، أن نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد سيتضمن لائحتين، الأولى وهي اللائحة التنفيذية والتي يصدرها وزير المالية، واللائحة الثانية للمحتوى المحلي والمنشآت المتوسطة والصغيرة والمدرجة وتصدر بقرار من مجلس الوزراء.

وأشار الدكتور الشبل، في تصريحات له عقب لقائه أمس الأربعاء، بالطلبة المستجدين في جامعة الفيصل بالرياض، إلى أن اللوائح التنفيذية في المراحل النهائية بعد مواءمتها مع كافة القطاعات المستفيدة منها بما فيها القطاع الخاص، مضيفًا أن «البنية التحتية شبه جاهزة للانطلاق، وقبل نهاية العام ستكون جميع الأمور والخطوات في نصابها الصحيح».

وأوضح الشبل، أن «هيئة المحتوى المحلي» ناقشت خلال الفترة الماضية كافة الأنظمة التي ربما تكون عائقًا لتنمية عمليات المحتوى المحلي، والنظام الجديد سيكون له دور كبير في تعزيز ذلك.

وشدد الشبل، على أهمية بناء الشخصية لدى طلاب الجامعات، قائلًا «إن الجامعات تقوم بدور كبير في تأسيس التأهيل الأكاديمي، ولكن جانب بناء الشخصية يحتاج مزيدًا من التعزيز والدعم»، مشيرًا الى أن برنامج تنمية القدرات البشرية وهو ضمن أهم برامج رؤية المملكة 2030م.

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وعبر الدكتور الشبل، عن رضاه لمخرجات الجامعات في تلبية متطلبات سوق العمل، قائلًا إن «مخرجات التعليم العالي بصفة عامة مقبولة، وتلبي الاحتياج بشكل كبير، ولكن المرحلة الأهم هو تأهيل الخريجين وانتقالهم من الجانب الأكاديمي إلى الجانب العملي وهو ما تهتم وتركز عليه الدولة حاليًّا»، منوهًا بما حققته جامعة الفيصل من قفزات نوعية محليًّا وعربيًّا في جودة التعليم.

من جانبه، قال مدير جامعة الفيصل الدكتور محمد آل هيازع، إن الجامعة تستضيف سنويًّا شخصية وطنية في بداية كل عام دراسي للتحدث إلى الطلبة المستجدين للاستفادة من تجارب من سبقهم لتكون حافزًا لهم لبذل كل السبل المؤدية الى النجاح.

وأوضح آل هيازع أنه تم قبول نحو 700 طالب وطالبة في كليات الجامعة المختلفة وهي الطب والصيدلة والهندسة والعلوم وادارة الاعمال، مؤكدًا أن الجامعة تحرص على قبول الطلبة المتميزين، فهي تضم طلبة من نحو 40 جنسية من مختلف دول العالم، واللغة المعتمدة في التدريس هي اللغة الانجليزية.

وأشار رئيس الجامعة أن جامعة الفيصل احتلت هذا العام المركز الثاني عربيًّا ومحليًّا وفق تصنيف التايمز للتعليم العالي، وجاءت كلية الطب في المركز الأول على مستوى المملكة وتخصص علوم الحياة في المركز الأول عربيًّا ومحليًّا.