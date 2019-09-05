أمير جازان بالنيابة يكرِّم الشاعر محمد يعقوب بـ«لقب جديد»

أطلق نائب أمير جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، اليوم الخميس، لقب «شاعر جازان» على الشاعر محمد إبراهيم يعقوب.

وذكرت إمارة جازان عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل تويتر، أنَّ نائب أمير جازان أطلق لقب «شاعر جازان» على الشاعر «محمد إبراهيم يعقوب»، وذلك خلال استقباله بمناسبة حصوله على بردة ولقب «شاعر عكاظ».

وأضاف حساب الإمارة، أن «يعقوب» قال: إنه يفتخر ويتشرف بهذا اللقب من الأمير الشاعر، فجازان كلها شعراء.

وكان أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز، قدم يوم 21 أغسطس الماضي، خالص التهاني والتبريكات للشاعر محمد إبراهيم يعقوب بمناسبة حصوله على لقب «شاعر عكاظ» لهذا العام، وتقلُّده البردة من قِبل مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل.