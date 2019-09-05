مدير جامعة الإمام: «توقيع المباشرة» يعزز انضباط العمل

أكّد مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الدكتور أحمد بن سالم العامري، أنّ «توقيع أعضاء هيئة التدريس على مباشرة العمل بعد الإجازة هو طلب نظامي يهدف للتأكُّد من العودة للعمل».

جاء ذلك في رسالة موجهة لأعضاء مجلس الجامعة، لتوضيح المقصود من التعميم الذي قضى بتوقيع العامل على المباشرة بعد عودته من الإجازة، فيما شدد «العامري»، على أنّه «لا يعني المطالبة بتوقيع حضور وانصراف يومي سواء للأسبوع الأول أو غير ذلك».

وقال العامري: «عندما طلبنا في التعميم توقيع المباشرة بعد الإجازة، هذا طلب نظامي حتى نتأكّد من عودة الزميل/ الزميلة بعد الإجازة، لكن لم نقصد وليس نظاميًّا أنّ نطلب من أعضاء هيئة التدريس توقيع حضور وانصراف يومي سواء للأسبوع الأول أو غيره، ربما البعض فهم التعميم هكذا وهذا ليس مقصدي».

وكرّس مدير الجامعة، جهوده في الوقت الراهن لمواجهة ما يُوصف بـ«التسيُّب»، وذلك قبل الخوض في تشكيل هيكل إداري جديد يتضمّن تغيير وكلاء الجامعة وعمداء الكليات بدماء شابة قادرة على العطاء.