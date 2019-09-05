«عفو ملكي» يطلق سراح 38 حدثًا بمنطقة القصيم

أطلقت دار الملاحظة الاجتماعية بمدينة بريدة سراح 38 حدثًا ممن شملهم العفو الملكي الكريم بمنطقة القصيم للفترة من 01 /9 /1440 وحتى 08 /12 /1440هـ، يأتي ذلك إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بالعفو عن نزلاء دور الملاحظة الاجتماعية في مناطق المملكة، ومتابعة مستمرة من أمير المنطقة، الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود.

وأكَّد وكيل إمارة منطقة القصيم المساعد للحقوق المكلف صالح البرادي، أنَّ لجان العفو مستمرة في دراسة قضايا النزلاء وإطلاق سراح من تنطبق على حالاتهم تعليمات العفو الملكي الكريم، بمتابعة مستمرة من أمير منطقة القصيم ونائبه، رافعًا شكره لخادم الحرمين على هذه اللفتة الأبوية المعتادة، داعيًا أن تكون فرصة لهم بعد أن تمَّ لم شملهم بأسرهم وأن تكون فاتحة خير لمن أفرج عنه، وبابَ هداية لهم لبداية مرحلة جديدة لهم في حياتهم.