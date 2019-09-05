«سعود الطبية» تستخرج مسمارًا طوله 3 سم من رقبة آسيوي

تمكَّن أطباء مدينة الملك سعود الطبية، ممثلة بمركز جراحة الإصابات، في إنقاذ حياة وافد عشريني آسيوي، بعد استخراجهم مسمارًا اخترق جسده ما بين الرقبة والصدر.
وذكرت مدينة سعود الطبية، أن المريض تم نقله من مستشفى الملك سلمان وكان في وعيه الكامل، مع اشتباه في إصابة القصبة الهوائية والمريء، ولكن الأشعة بيَّنت سلامتهما.
وأضافت أن المسمار كان يبلغ طوله 3 سم، وتم استخراجه دون الحاجة إلى نقل دم للمريض، وبعد ذلك تم وضعه في العناية المركزة لمتابعة حالته لمدة 24 ساعة، وغادر المدينة بعد خمسة أيام فقط.
يُذكر أن العملية شارك فيها فريق جراحين من جراحة الإصابات، وجراحة الأوعية الدموية، وجراحة القلب، وجراحة الصدر.
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