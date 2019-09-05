قيادة التحالف: اعتراض وإسقاط طائرة حوثية بدون طيار باتجاه خميس مشيط

كشف المتحدث الرسمي باسم قوات «تحالف دعم الشرعية في اليمن»، العقيد الركن تركي المالكي، اليوم الخميس، عن نجاح قوات التحالف في اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار- مسيّرة-، أطلقتها ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه الأعيان المدنية بخميس مشيط.

وأوضح العقيد المالكي، أن «محاولات الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من ايران، إطلاق الطائرات بدون طيار مصيرها الفشل»، مشيرًا إلى أن «التحالف يتخذ جميع الإجراءات العملياتية وأفضل الوسائل؛ للتعامل مع هذه الطائرات لحماية المدنيين والأعيان المدنية».

وأوضح استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف بتنفيذ الإجراءات الرادعة ضد هذه الميليشيات الإرهابية؛ لتحييد وتدمير هذه القدرات وبكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.