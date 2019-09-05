بالصور.. أمانة «الشمالية» تعلن ضبط «معسل مجهول المصدر» بعرعر

ضبطت أمانة منطقة الحدود الشمالية، ممثلة بإدارة مختبر صحة البيئة، كميات من المعسل مجهول المصدر بمدينة عرعر، وذلك بالتعاون مع مكافحة التبغ بوزارة الصحة بالمنطقة.

وأتلفت الفرق الرقابية المضبوطات كافة والتي بلغت نحو 250 كيلوجرامًا حسب الطرق المتبعة، مع اتخاذ الإجراءات النظامية ضد المخالفين.

وتأتِي هذه الجهود ضمن حملة الرقابة البلدية التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية لتكثيف الحملات الرقابية على كل المنشآت المتعلقة بالصحة العامة لضبط ورصد أي مخالفات والتأكد من تطبيق الاشتراطات واللوائح الصحية كافة.

وأهابت أمانة منطقة الحدود الشمالية والبلديات التابعة المواطنين بعدم التردد في سرعة الإبلاغ عن المخالفات من خلال الاتصال على الرقم الموحد لتلقي البلاغات 940 أو عبر حسابات التواصل الاجتماعي للأمانة والبلديات.