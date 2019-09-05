الحصيني يفند شائعة «الشتاء المخيف» ويستشهد بـ«أصول علمية»

فند الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة (تسميات)، عبدالعزيز الحصيني، اليوم الخميس، ما أشيع بمواقع التواصل حول أن الشتاء القادم سيكون مخيفًا وشديد البرودة.

وقال الحصيني –عبر حسابه بموقع التواصل تويتر- إن ما تم ذكره بهذا الشأن «غير صحيح ومبالغ فيه ولا يستند إلى أصول علمية».

وكانت الرسالة المنتشرة بمواقع التواصل تقول إن «الشتاء القادم مخيف.. رياح الشتاء انطلقت من كل جانب.. هل استمتعتم بمشاهدة أخبار الجليد في الشمال وهو يذوب في شهر يوليو؟ إنه شتاء 2020 المخيف بدأ يطرق الأبواب مبكرًا.. انطلقت رياح الشتاء».

وفي سياق مغاير، قال الحصيني، إن غدًا الجمعة 7 محرم 1441 هـ، هو أول أيام «الصفري» الذي يستمر لمدة 27 يومًا، موضحًا أنه الحد الفاصل بين شدة الحر اللاهب والحر الهازل، وهما نجمان «الجبهة والزبرة» وأول أنواء الخريف فعلياً لهذا العام.

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وأضاف أنه اختلف بأسباب تسميته بـ«الصفري»، فقد قيل بسبب اصفرار السماء، وقيل بسبب اصفرار الأجساد فيه لكثرة أمراض الحمى.

وتابع الحصيني قائلًا: إن أول نجوم «الصفري» وثاني نجوم «سهيل» وأول أيام الخريف فعلياً ونهاية فصل الصيف لهذا العام, وهو «الجبهة» وعدد أيامها 14 يوماً، حيث يعتدل الجو في الليل تدريجياً مع بقاء الجو حاراً مقبولاً رغم حرارته في الظهيرة، مضيفًا أن مطره نافع، وقيل فيه «ما امتلأ وادٍ في نوء الجبهة إلا امتلأ عشباً».

وأشار إلى أنه يبدأ في «الجبهة» أول صرام النخيل، حيث تغرس فسائل النخيل وشتل الأشجار وتزرع الخضار، وقالوا: «إذا طلعت الجبهة انكسر الحر وامتد الظمأ، وتباعدت الإبل في مراعيها»، كما يقولون «ما اجتمع مطر الثريا في الوسمي ومطر الجبهة في الربيع، إلاّ كان ذلك العام تام الخصب كثير الكلأ».