رئيس مجلس الشورى يعدّد جهود المملكة في العناية بكتاب الله

أكَّد رئيس مجلس الشورى الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، اليوم الخميس، الدور الريادي الذي تقوم به المملكة؛ بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في سبيل العناية بكتاب الله وخدمته، وما تقدمه هذه البلاد المباركة من دعم وتشجيع لحملة القرآن الكريم على المستويين المحلي والدولي؛ للتنافس على حفظ كتاب الله تعالى وتلاوته.

جاء ذلك، في تصريحات صحفية؛ بمناسبة إقامة مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها الـ41، التي تُنظمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المسجد الحرام بمكة المكرمة، خلال المدة من الثامن حتى الثاني عشر من الشهر الجاري، حسب وكالة الأنباء السعودية.

وأشار آل الشيخ لما تقدمه المملكة من رعاية واهتمام بكتاب الله الكريم، وما تُوليه من اهتمام ودعم سخي لكل ما له شأن وصلة بالقرآن الكريم وعلومه من حفظ وتفسير وتلاوة وتجويد وطباعة وترجمة معانيه ونشر له في أصقاع العالم؛ انطلاقًا واستشعارًا لواجبها بحمل رسالة الإسلام، مؤكّدًا أنّ تنظيم المملكة هذه المسابقة الدولية، التي تحمل اسم مؤسس هذه البلاد المباركة تؤكّد مدى اهتمام قادة المملكة بالقرآن الكريم وأهله منذ تأسيسها، وتجسد المبادئ الإسلامية السامية التي قامت عليها المملكة، التي اتخذت من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم دستورًا لها.

ووصف الدكتور آل الشيخ مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره، بأنّها تجمع إسلامي دولي مبارك يتميز بمشاركات أهل القرآن من شتى الدول لينشر رسالة الإسلام وقيمه بين الأمم، التي تقوم على الوسطية والعدل والسلام.

وأشاد بالجهود الكبيرة، التي تقدمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في تنظيم هذه المسابقة العريقة على مدار سنواتها الماضية، والتي لقيت من خلاله نجاحًا باهرًا وصدى واسعًا واهتمامًا كبيرًا من قبل الدول والشعوب العربية والإسلامية؛ حيث أبدت جميعها حرصًا وحماسًا على المشاركة في هذه المسابقة ونيل شرف التنافس فيها.