السعودية اليوم / الأمين العام للجامعة العربية يلتقي مدير وكالة الإمارات للفضاء لبحث مقترح إنشاء تكتل فضائي عربي



القاهرة 06 محرم 1441 هـ الموافق 05 سبتمبر 2019 م واس

التقى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط اليوم، المدير العام لوكالة الإمارات للفضاء الدكتور محمد ناصر مبارك الأحبابي، بمقر الجامعة العربية بالقاهرة، لبحث المبادرة التي طرحتها دولة الإمارات الخاصة بتأسيس المجموعة العربية للتعاون في مجال الفضاء.

وقال الدكتور محمد الأحبابي، في تصريح للصحفيين عقب اللقاء، إنه تناول مع الأمين العام للجامعة العربية هذه المبادرة الإماراتية التي تم إطلاقها مطلع العام الحالي وذلك لأهميتها في دعم وتعزيز التعاون العربي في مجال الفضاء.

وأوضح أن المبادرة تضم حالياً 11 دولة عربية وهي تهدف أيضاً إلى توحيد وتكامل القدرات على مستوى الوطن العربي في مجال الفضاء، لافتاً النظر إلى أن العديد من الدول العربية أبدت رغبتها للمشاركة في تلك المجموعة بوصفها عنواناً لتأسيس تكتل فضائي عربي يخدم المنطقة العربية ككل ويوفر حلولاً للتحديات التي تواجه المنطقة وإعطاء فرصة للشباب العربي في هذا المجال.

وأكد المدير العام لوكالة الإمارات للفضاء، أن المنطقة العربية تحتاج بشدة لخدمات وأنشطة المجال الفضائي لمكافحة التصحر والعوامل البيئية الأخرى واللحاق بالركب العالمي في مجال استكشاف الفضاء، منوهاً بمبادرة الإمارات بتمويل قمر عربي لخدمة المنطقة حيث سيكون منصة أيضا للتعاون العربي.

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18:54ت م

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