السعودية اليوم / رئيس إدارة مسلمي القوقاز يُغادر المدينة المنورة



المدينة المنورة 06 محرم 1441 هـ الموافق 05 سبتمبر 2019 م واس

غادر رئيس إدارة مسلمي القوقاز شيخ الإسلام شكر االله باشازاده , والوفد المرافق له المدينة المنورة اليوم, بعد زيارته للمملكة .

وكان في وداعهم بمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي, معالي المستشار في الديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة للإفتاء الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، ومندوب عن المراسم الملكية.

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18:36ت م

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