السعودية اليوم / كلية الأمير محمد بن سلمان للأمن السيبراني توقع مذكرة تفاهم مع الشركة البريطانية للطيران والفضاء



لندن 06 محرم 1441 هـ الموافق 05 سبتمبر 2019 م واس

وقعت في العاصمة البريطانية لندن اليوم مذكرة تفاهم تتضمن شراكة إستراتيجية بين كلية الأمير

وقع الاتفاقية عميد الكلية الدكتور عبدالله الدهلاوي الذي أوضح أن هذه الشراكة الإستراتيجية مع ثالث أكبر شركة للصناعات الفضائية والدفاعية والأمنية في العالم تهدف إلى تفعيل التعاون التدريبي والتقني بين الكلية والشركة في المجالات الدقيقة للأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة.

وبين عميد الكلية أن من ثمار هذه الشراكة الإستراتيجية فتح آفاق التعاون الأكاديمي والبحثي مع الشركة وعدد من الجامعات البريطانية المرموقه لدعم مرحلة تأسيس الكلية وفق أفضل معايير الجامعات العالمية.

// انتهى //

18:32ت م

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لندن 06 محرم 1441 هـ الموافق 05 سبتمبر 2019 م واسوقعت في العاصمة البريطانية لندن اليوم مذكرة تفاهم تتضمن شراكة إستراتيجية بين كلية الأمير محمد بن سلمان للأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة, والشركة البريطانية للطيران والفضاء والعلوم التقنية (بي آي إي سيستمز ,, BAE Systems) .وقع الاتفاقية عميد الكلية الدكتور عبدالله الدهلاوي الذي أوضح أن هذه الشراكة الإستراتيجية مع ثالث أكبر شركة للصناعات الفضائية والدفاعية والأمنية في العالم تهدف إلى تفعيل التعاون التدريبي والتقني بين الكلية والشركة في المجالات الدقيقة للأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة.وبين عميد الكلية أن من ثمار هذه الشراكة الإستراتيجية فتح آفاق التعاون الأكاديمي والبحثي مع الشركة وعدد من الجامعات البريطانية المرموقه لدعم مرحلة تأسيس الكلية وفق أفضل معايير الجامعات العالمية.// انتهى //18:32ت م0222

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