السعودية اليوم / هيئة الطيران المدني تطلق مبادرة " إياب " في مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي



الرياض 06 محرم 1441 هـ الموافق 05 سبتمبر 2019 م واس

أطلقت الهيئة العامة للطيران المدني مبادرة "إياب" بمطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة.

واستقبلت الهيئة ضيوف المبادرة بالورود والتمر والقهوة العربية وتمكينهم من تسهيل إنهاء إجراءات السفر وتقليل مدة الانتظار بالمطار.

وتستهدف المبادرة التي أطلقتها الهيئة بالتعاون مع الجهات المشاركة أكثر من (30) ألف من الحجاج المغادرين إلى دول (إندونيسيا، والهند، وماليزيا)، وستساهم المبادرة في خدمة ما يزيد عن أكثر من 13500 حاج عبر مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة.

وتعدّ مبادرة "إياب" منصة إلكترونية تم انشاؤها بالتعاون مع شركة تحكم التقنية، تُقدم من خلالها الهيئة خدمات إلكترونية مميزة لضيوف الرحمن، حيث تمنح المبادرة السهولة والمرونة في مغادرة ضيوف الرحمن حيث يتم استلام أمتعة حجاج المبادرة قبل موعد الرحلة بـ 24 ساعة من مقرات سكن الحجاج من قبل مؤسسات مرخصه من الهيئة العامة للطيران المدني، وعبر منصة إياب الإلكترونية التي يتم من خلالها التحقق من بيانات الحاج آلياً وربطها مع أمتعته وتتبعها إلى حين مغادرتها الطائرة والربط مع إنهاء المسافر لإجراءات تسجيل الخروج من المملكة.

تجدر الإشارة إلى أن مبادرة "إياب" اختتمت أعمالها مؤخراً في مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، حيث ساهمت المبادرة في خدمة ما يزيد عن 16500 حاج عبر مطار المؤسس، وتعّد مبادرة نقله نوعية وحضارية تهدف من خلالها هيئة الطيران المدني إلى تحسين وإثراء تجربة السفر عبر مطارات المملكة، وتسهيل إنهاء إجراءات مغادرة ضيوف الرحمن إلى بلدانهم من خلال مسارات إلكترونية متخصصة، بالإضافة إلى توفر بيئة منفردة تعطي انطباعاً مميزاً وتعكس ثقافة وحضارة المملكة العربية

// انتهى //

18:25ت م

0220



الرياض 06 محرم 1441 هـ الموافق 05 سبتمبر 2019 م واسأطلقت الهيئة العامة للطيران المدني مبادرة "إياب" بمطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة.واستقبلت الهيئة ضيوف المبادرة بالورود والتمر والقهوة العربية وتمكينهم من تسهيل إنهاء إجراءات السفر وتقليل مدة الانتظار بالمطار.وتستهدف المبادرة التي أطلقتها الهيئة بالتعاون مع الجهات المشاركة أكثر من (30) ألف من الحجاج المغادرين إلى دول (إندونيسيا، والهند، وماليزيا)، وستساهم المبادرة في خدمة ما يزيد عن أكثر من 13500 حاج عبر مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة.وتعدّ مبادرة "إياب" منصة إلكترونية تم انشاؤها بالتعاون مع شركة تحكم التقنية، تُقدم من خلالها الهيئة خدمات إلكترونية مميزة لضيوف الرحمن، حيث تمنح المبادرة السهولة والمرونة في مغادرة ضيوف الرحمن حيث يتم استلام أمتعة حجاج المبادرة قبل موعد الرحلة بـ 24 ساعة من مقرات سكن الحجاج من قبل مؤسسات مرخصه من الهيئة العامة للطيران المدني، وعبر منصة إياب الإلكترونية التي يتم من خلالها التحقق من بيانات الحاج آلياً وربطها مع أمتعته وتتبعها إلى حين مغادرتها الطائرة والربط مع إنهاء المسافر لإجراءات تسجيل الخروج من المملكة.تجدر الإشارة إلى أن مبادرة "إياب" اختتمت أعمالها مؤخراً في مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، حيث ساهمت المبادرة في خدمة ما يزيد عن 16500 حاج عبر مطار المؤسس، وتعّد مبادرة نقله نوعية وحضارية تهدف من خلالها هيئة الطيران المدني إلى تحسين وإثراء تجربة السفر عبر مطارات المملكة، وتسهيل إنهاء إجراءات مغادرة ضيوف الرحمن إلى بلدانهم من خلال مسارات إلكترونية متخصصة، بالإضافة إلى توفر بيئة منفردة تعطي انطباعاً مميزاً وتعكس ثقافة وحضارة المملكة العربية السعودية // انتهى //18:25ت م0220

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