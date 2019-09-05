السعودية اليوم / محافظ فرسان يعقد اجتماعاً تحضيرياً لبحث استعدادات المحافظة للاحتفال باليوم الوطني



فرسان 06 محرم 1441هـ الموافق 05 سبتمبر 2019 م واس

رأس محافظ جزر فرسان حسن بن حسين الحازمي أمس بقاعة الاجتماعات بالمحافظة ، اجتماع اللجنة المكلفة بالتحضير لفعاليات الاحتفال باليوم الوطني .

وتم خلال الاجتماع مناقشة جملة من الموضوعات المتعلقة باستعدادات المحافظة للاحتفال باليوم الوطني واستعراض الخطط، و البرامج الثقافية، والنشاطات والفعاليات

وأكد المحافظ أهمية المشاركة الفاعلة والمتميزة بما يليق بهذه المناسبة العزيزة على الجميع والعمل على إبراز ما تشهده المحافظة من تطور في جميع المجالات في ظل الدعم غير المحدود من قبل القيادة.

// انتهى //

17:45ت م

0206



فرسان 06 محرم 1441هـ الموافق 05 سبتمبر 2019 م واسرأس محافظ جزر فرسان حسن بن حسين الحازمي أمس بقاعة الاجتماعات بالمحافظة ، اجتماع اللجنة المكلفة بالتحضير لفعاليات الاحتفال باليوم الوطني .وتم خلال الاجتماع مناقشة جملة من الموضوعات المتعلقة باستعدادات المحافظة للاحتفال باليوم الوطني واستعراض الخطط، و البرامج الثقافية، والنشاطات والفعاليات الرياضية ، والمسيرات الوطنية التي يجري الإعداد لها من قبل مختلف الجهات الحكومية للاحتفاء بالمناسبة بما يتناسب مع مكانتها الوطنية الكبيرة في نفوس أبناء وبنات الوطن.وأكد المحافظ أهمية المشاركة الفاعلة والمتميزة بما يليق بهذه المناسبة العزيزة على الجميع والعمل على إبراز ما تشهده المحافظة من تطور في جميع المجالات في ظل الدعم غير المحدود من قبل القيادة.// انتهى //17:45ت م0206

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