السعودية اليوم / اختتام الاجتماع الخامس للجنة وزراء العمل ولجنة وزراء التنمية الاجتماعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بسلطنة عمان



الرياض 06 محرم 1441 هـ الموافق 05 سبتمبر 2019 م واس

اختتمت أعمال الاجتماع الخامس للجنة وزراء العمل ولجنة وزراء التنمية الاجتماعية في دول مجلس التعاون والتي ترأس وفد المملكة المشارك فيها معالي الدكتور عبدالله بن ناصر أبوثنين نائب الوزير للعمل، وأقيمت خلال الفترة الماضية من 2 - 4 سبتمبر بسلطنة عمان.

وتم خلال اجتماع لجنة وزراء العمل مناقشة عددٍ من الموضوعات أبرزها تنفيذ مبادرات استراتيجية لجنة وزراء العمل، وصدر في نهاية أعمال الاجتماع عدة توصيات أهمها الموافقة على مبادرة تعريف وحظر العمل الجبري والتمييز في المهنة والاستخدام، واعتماد خطة عمل مشتركة لمشروع حوكمة المؤهلات والمعايير والاختبارات المهنية في دول المجلس، وتشكيل فريق متخصص لدراسة برامج التوطين وتوظيف المواطنين ورصد التجارب الناجحة في هذا المجال والعمل على وضع مبادرات مستقبلية لمعالجة التحديات التي تواجه قضايا التوطين والتوظيف، كما تم خلال الاجتماع تقديم عرض عن تجربة المملكة العربية

ونوقش في اجتماع لجنة وزراء التنمية الاجتماعية عدد من القضايا والموضوعات المشتركة حيث تم استعراض واقرار التصور المقترح لحزمة الخدمات الاجتماعية الموحدة المقدمة لمواطني دول مجلس التعاون(السوق الخليجية المشتركة) واعتماد الإطار العام لمهام ومسؤوليات لجنة العمل الخيري المشترك بدول مجلس التعاون، والموافقة على الميثاق الأخلاقي للمهنيين في مجال الإرشاد الأسري في دول مجلس التعاون.

// انتهى //

17:44ت م

0204



الرياض 06 محرم 1441 هـ الموافق 05 سبتمبر 2019 م واساختتمت أعمال الاجتماع الخامس للجنة وزراء العمل ولجنة وزراء التنمية الاجتماعية في دول مجلس التعاون والتي ترأس وفد المملكة المشارك فيها معالي الدكتور عبدالله بن ناصر أبوثنين نائب الوزير للعمل، وأقيمت خلال الفترة الماضية من 2 - 4 سبتمبر بسلطنة عمان.وتم خلال اجتماع لجنة وزراء العمل مناقشة عددٍ من الموضوعات أبرزها تنفيذ مبادرات استراتيجية لجنة وزراء العمل، وصدر في نهاية أعمال الاجتماع عدة توصيات أهمها الموافقة على مبادرة تعريف وحظر العمل الجبري والتمييز في المهنة والاستخدام، واعتماد خطة عمل مشتركة لمشروع حوكمة المؤهلات والمعايير والاختبارات المهنية في دول المجلس، وتشكيل فريق متخصص لدراسة برامج التوطين وتوظيف المواطنين ورصد التجارب الناجحة في هذا المجال والعمل على وضع مبادرات مستقبلية لمعالجة التحديات التي تواجه قضايا التوطين والتوظيف، كما تم خلال الاجتماع تقديم عرض عن تجربة المملكة العربية السعودية في تنظيم العمالة المنزلية من خلال برنامج مساند.ونوقش في اجتماع لجنة وزراء التنمية الاجتماعية عدد من القضايا والموضوعات المشتركة حيث تم استعراض واقرار التصور المقترح لحزمة الخدمات الاجتماعية الموحدة المقدمة لمواطني دول مجلس التعاون(السوق الخليجية المشتركة) واعتماد الإطار العام لمهام ومسؤوليات لجنة العمل الخيري المشترك بدول مجلس التعاون، والموافقة على الميثاق الأخلاقي للمهنيين في مجال الإرشاد الأسري في دول مجلس التعاون.// انتهى //17:44ت م0204

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