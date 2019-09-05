السعودية اليوم / مكاتب عمل الرياض تضبط 398 مخالفة وتنذر 387 محلاً خلال أسبوع



الرياض 06 محرم 1441 هـ الموافق 05 سبتمبر 2019 م واس

نفذت مكاتب العمل التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة عددًا من الحملات التفتيشية المفاجئة في العاصمة وعدة محافظات تابعة لها وهي محافظات الخرج والأفلاج ووادي الدواسر والزلفي والغاط والمجمعة وشقراء والمزاحمية والدوادمي والسليل وعفيف والقويعية وحوطة بني تميم وسدير.

وكانت الحملة على المنشآت التجارية بمختلف أنشطتها وذلك للتأكد من التزام أصحاب الأعمال بضوابط الوزارة وقرارتها وأسفرت الحملات عن ضبط 398 مخالفة وإنذار 387 خلال أسبوع .

وأكد مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض الدكتور يوسف بن مسفر السيالي ، استمرار الحملات التفتيشية في العاصمة وكافة محافظات المنطقة وشمولها لجميع الأنشطة التجارية بالتعاون مع الجهات الشريكة، لضبط سوق العمل وتحسين بيئته وتهيئة المزيد من الفرص الوظيفية أمام السعوديين والسعوديات، مشيراً إلى عدم التهاون في تطبيق العقوبات وإيقاع المخالفات بحق المنشآت المخالفة، موضحاً أن هذه الحملات قد شملت "3595"زيارة تفتيشية .

كما دعا المواطنين والمواطنات إلى الإبلاغ عن المخالفات عن طريق تطبيق (معاً للرصد) عبر الأجهزة الذكية أو بالاتصال على هاتف خدمة العملاء الموحد (19911) حيث سيتم التعامل الفوري من قبل المفتشين الميدانيين مع جميع البلاغات الواردة.

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17:43ت م

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