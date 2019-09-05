السعودية اليوم / محافظ حقل يدشن مدرسة مرحلة الطفولة المبكرة بالمحافظة



تبوك 06 محرم 1441 هـ الموافق 05 سبتمبر 2019 م واس

دشن محافظ حقل خالد بن بندر الخريصي أمس مشروع مرحلة الطفولة المبكرة بمدرسة الوادي الجديد للبنات بحضور مدير مكتب التعليم بالمحافظة محمد الزهراني وعدد من مديري الإدارات الحكومية.

وأوضح " الزهراني" أنَّ مكتب التعليم بالمحافظة يسعى لتحقيق تحسين نواتج التعلم من خلال استيعاب الأطفال في مرحلة الطفولة المبكرة والمتوافقة مع رؤية المملكة 2030، إضافةً إلى تطوير مرحلة رياض الأطفال بالمدرسة ، ورفع كفاءة استخدام المباني المدرسية من خلال العمل على تهيئة البيئة المدرسية بمرافقها بحيث أصبحت جاهزة والتي روعي في تجهيزها ما يتوافق مع الأسس التربوية والعمرية والعلمية بحيث تكون عملية وجاذبة.

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17:19ت م

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