السعودية اليوم / سفير المملكة لدى الأردن يلتقي وكيل وزارة التعليم لشؤون التعليم العام الأهلي وممثل الهيئة العامة للاستثمار السعودي



عمّان 06 محرم 1441 هـ الموافق 05 سبتمبر 2019 م واس

التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن سمو الأمير خالد بن فيصل بن تركي في مكتبه اليوم، وكيل الوزارة لشؤون التعليم العام الأهلي لدى وزارة التعليم في المملكة الدكتورة حنان بنت سالم آل عامر، وممثل الهيئة العامة للاستثمار السعودي باسم البراهيم، والوفد المرافق لهما.

وجرى خلال اللقاء اطلاع سموه على الفرص الاستثمارية المتاحة بين البلدين في مجال التعليم الخاص، وتوسيع الفرص المتعلقة في هذا المجال، والاطلاع على أفضل النماذج لمراكز التربية والتعليم، ويأتي ذلك حرصاً من الهيئة على جذب وتطوير الاستثمارات في مختلف القطاعات وتماشياً مع رؤية المملكة 2030 م ، لتعزيز الاقتصاد الوطني وتنميته في المملكة.

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17:12ت م

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