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2019-09-05 تركي آل الشيخ: محتوى حسابات هيئة الترفيه “جاب لي صداع” طالب بوقف التغريد مؤقتا لحين وضع محتوى جيد متابعات الخليج 365 - الرياض عبر المستشار في الديوان الملكي، تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه عن عدم رضاه عن المحتوى الذي يتم تقديمه عبر حسابات الهيئة على مواقع التواصل.

ودعا ال الشيخ إلى تقديم محتوى جيد وجديد اعتبارا من الاحد المقبل.

وقال آل الشيخ : “لقد صبرت كثيراً على حسابات هيئة الترفيه وعيشها في السوشل ميديا .. انا وانا رئيس هيئة الترفيه المحتوى اللي يحطونه جابلي صداع “.

وتابع : لذلك اطلب منهم بشكل عاجل ايقاف الحسابين مؤقتاً وإعادة التغريد اعتبارا من يوم الاحد بمحتوى يوصل فكر الترفيه الحقيقي ويعكس مدى ما وصلنا إليه …!









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