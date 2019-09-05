اليمني رئيسًا لعمليات تطوير مشاريع الطاقة المتجددة

2019-09-05

متابعات الخليج 365 - واس

أعلنت وزارة الطاقة، عن تعيين المهندس فيصل بن عبد الله اليِمني رئيساً لعمليات مكتب تطوير مشاريع الطاقة المتجددة.

وسيتولى اليِمني مسؤولية قيادة البرنامج الوطني للطاقة المتجددة في المملكة العربية السعودية، الذي يهدف إلى زيادة قدرة المملكة في مجال إنتاج الطاقة المتجددة لتلبية الاحتياجات المحلية ولتُصبح أيضاً مركزاً عالمياً رائداً لتقنية صناعة الطاقة المتجددة.

ويأتي انضمام فيصل اليِمني لقيادة مكتب تطوير مشاريع الطاقة المتجددة في وقت محوري تمر به طموحات الطاقة المتجددة في المملكة العربية السعودية؛ ففي شهر يوليو الماضي أعلنت المملكة عن تحقيق رقم قياسي عالمي في سعر تكلفة إنتاج الكهرباء في مشروع دومة الجندل (400 ميجاواط) البالغ 1.99 سنت/كيلوواط ساعي، بالإضافة إلى رقم قياسي في سعر إنتاج الكهرباء في مشروع سكاكا الكهروضوئي (300 ميجاواط) الذي بلغ أدنى تكلفة لإنتاج الطاقة الشمسية الكهروضوئية بسعر 2.34 سنت/كيلوواط ساعي عند الإغلاق المالي، وسيسهم المشروعان في تحقيق أهداف المملكة في مجال الطاقة المتجددة المتمثلة في إنتاج 27.3 جيجاواط من الطاقة المتجددة بحلول العام 2024م وإنتاج 58.7 جيجاواط بحلول العام 2030م.

الجدير بالذكر، أنه إضافة إلى الإغلاق المالي لمشروع دومة الجندل، كان مكتب تطوير مشاريع الطاقة المتجددة قد أعلن مؤخراً عن فتح باب تقديم العروض لستة مشاريع جديدة بطاقة إجمالية تبلغ 1.47 جيجاواط إضافة إلى ستة مشاريع أخرى سيتم طرحها بحلول نهاية العام 2019م مما سيضيف 1.58 جيجاواط لمزيج الطاقة في المملكة.

ويتمتع المهندس فيصل اليِمني بخبرة تزيد عن 15 عاماً في صناعة الطاقة والطاقة المتجددة وأنظمة الطاقة إضافة إلى خبرته في قطاع النفط والغاز، حيث شغل سابقاً منصب الرئيس التنفيذي في شركة الأصول الخليجية للاستثمار والتطوير التي انتقل منها إلى مكتب تطوير مشاريع الطاقة المتجددة، وعمل سابقًا كرئيس لقسم دعم واستثمار أنظمة الطاقة وكذلك العمليات الدولية في أرامكو السعودية، كما تولى العديد من المناصب في قطاع الأعمال لدى شركة شوا شل وشركة شلمبرجير.

وحصل المهندس فيصل اليِمني على درجة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، ودرجة الماجستير في إدارة الأعمال للتنفيذيين من جامعة IMD سويسرا، ودرجة الماجستير في الطاقة الكهربائية المستدامة من جامعة Brunel London بالمملكة المتحدة.