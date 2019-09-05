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عمل الرياض يضبط 398 مخالفة وينذر 387 منشأة خلال أسبوع
متابعات الخليج 365 - الرياض
نفذت مكاتب العمل التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة عددًا من الحملات التفتيشية المفاجئة في العاصمة وعدة محافظات تابعة لها.
وشمل ذلك محافظات الخرج والأفلاج ووادي الدواسر والزلفي والغاط والمجمعة وشقراء والمزاحمية والدوادمي والسليل وعفيف والقويعية وحوطة بني تميم وسدير.
وكانت الحملات على المنشآت التجارية بمختلف أنشطتها وذلك للتأكد من التزام أصحاب الأعمال بضوابط الوزارة وقرارتها وأسفرت عن ضبط 398 مخالفة وإنذار 387 خلال أسبوع
وقد أكد مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض الدكتور يوسف بن مسفر السيالي، إلى استمرار الحملات التفتيشية في العاصمة وكافة محافظات المنطقة وشمولها لجميع الأنشطة التجارية بالتعاون مع الجهات الشريكة، لضبط سوق العمل وتحسين بيئته وتهيئة المزيد من الفرص الوظيفية أمام السعوديين والسعوديات، مشيرًا إلى عدم التهاون في تطبيق العقوبات وإيقاع المخالفات بحق المنشآت المخالفة، موضحًا أن هذه الحملات قد شملت “3595” زيارة تفتيشية.
كما دعا المواطنين والمواطنات إلى الإبلاغ عن المخالفات عن طريق تطبيق (معًا للرصد) عبر الأجهزة الذكية أو بالاتصال على هاتف خدمة العملاء الموحد (19911) حيث سيتم التعامل الفوري من قبل المفتشين الميدانيين مع جميع البلاغات الواردة.
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