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فصل خدمات 80 عقارًا في حي النكاسة بمكة

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2019-09-05

فصل خدمات 80 عقارًا في حي النكاسة بمكة

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

بدأت أمانة منطقة مكة المكرمة وأمانة العاصمة المقدسة اليوم في فصل الخدمات عن 80 عقارًا ضمن المرحلة الخامسة من مراحل تطوير حي النكاسة العشوائي.

يُذكر أن فصل الخدمات عن حي النكاسة من المُقرر أن يتم عبر 12 مرحلة تم انتهاء 4 منها بنجاح، جرى خلالها إزالة 450 عقارًا في المراحل السابقة.

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وتبلغ عدد الأراضي البديلة التي تم تعويضها لقاطني حي النكاسة العشوائي 380 قطعة على مساحة 159.466 ألف متر، تبعد عن الحرم 20 كيلومترًا.

وترتكز فكرة المشروع على أنه مشروع حضاري إنساني تنموي وعمراني وصناعي من خلال بناء قرى نموذجية مستدامة التنمية يتسق مع مكانة مكة المكرمة ومكانة المملكة العالمية.





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