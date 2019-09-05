طقس الغد.. أمطار متواصلة وغبار يحد الرؤية على 6 مناطق

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن يستمر تكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار غدًا على مناطق جازان، عسير تشمل الأجزاء الساحلية منها وتمتد إلى مرتفعات منطقتي الباحة ومكة المكرمة.

Advertisements

كما توقعت أن تكون السماء غائمة إلى غائمة جزئيًا على غرب ووسط المملكة.

ولم تستبعد الأرصاد أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار وتحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقتي الشرقية ونجران والأجزاء الساحلية الغربية والجنوبية الغربية من البحر الأحمر.