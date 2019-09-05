على ذمة رويترز: أرامكو ترفع سعر الخام الخفيف لآسيا

2019-09-05

متابعات الخليج 365 - الرياض

رفعت أرامكو سعر البيع الرسمي لخامها العربي الخفيف إلى آسيا في أكتوبر المقبل، إلى 2.30 دولار فوق متوسط خامي عمان ودبي، بزيادة 60 سنتًا للبرميل عن سبتمبر وفقا لما نشرته وكالة رويترز .

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ورفعت الشركة سعر البيع الرسمي لخامها العربي الخفيف إلى الولايات المتحدة إلى 2.95 دولار للبرميل فوق مؤشر أرجوس للخام العالي الكبريت، بزيادة عشرة سنتات مقارنة مع أسعار سبتمبر.

وخفضت أرامكو سعر بيعها الرسمي للخام العربي الخفيف إلى شمال غرب أوروبا إلى 1.25 دولار للبرميل فوق سعر برنت في بورصة انتركونتننتال، بتراجع قدره 1.20 دولار مقارنة مع مستوى سبتمبر.