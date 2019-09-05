تقنية حديثة تغني عن الجراحة التقليدية لعلاج السمنة

2019-09-05

متابعات الخليج 365 - الرياض

نجح فريق طبي متخصص في مستشفى قوى الأمن بالرياض، اليوم الخميس، في تطبيق تقنية طبية متطورة وحديثة على مستوى العالم لعلاج السمنة المتوسطة، وتغني عن الجراحات التقليدية، من خلال عملية قسطرة الشريان الأيسر للمعدة وإغلاقه.

وقال الدكتور محمد الشمري استشاري الأشعة التداخلية والقسطرة:” يعد مستشفى قوى الأمن بالرياض ثاني مستشفى على مستوى المملكة يقوم بإجراء مثل هذا النوع من العمليات، والتي تعتبر من العمليات الدقيقة جداً، وتساهم في انخفاض الشهية لدى المريض بشكل كبير وتمنحه الشعور اللازم بالاكتفاء من الطعام “الشبع”، مما ينتج عنه فقدان ما يقارب ٢٠ كجم من الوزن خلال العام الأول من إجرائه للعملية”.

Advertisements

وكشف الدكتور الشمري أن مدة إجراء هذه العملية لا تتجاوز النصف ساعة، وذلك باستخدام التخدير الموضعي، مشدداً على أنها تعد من العمليات الآمنة التي تحمي المريض من المضاعفات والالتهابات.

وتابع:” العملية لا تتطلب بقاء المريض بالمستشفى بعد إجرائها، حيث يغادر مباشرة بإذن الله، إلا أنها تُلزم المريض بالتقيد ببرنامج غذائي مخصص لضمان نجاحها”.

الجدير ذكره، أن برنامج مستشفى قوى الأمن بالرياض يعد من المستشفيات الرائدة بالمملكة في توظيف أحدث التقنيات الطبية على مستوى العالم لعلاج مرضاه من منسوبي وزارة الداخلية وذويهم، وذلك في مختلف التخصصات الطبية بما يضمه من كوادر طبية تعد مرجعية على مستوى المملكة.