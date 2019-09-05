“911”: انقلاب شاحنة على طريق “الطائف – الرياض”

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365

شهد طريق “الطائف – الرياض”، انقلاب شاحنة، إثر عطل في أحد إطارات الشاحنة حمولتها “رمل”، وعلى الفور باشرت الجهات المختصة الحادث.

وأعلن المركز الوطني للعمليات الأمنية الموحدة 911، أنه حدث عطل في أحد الإطارات لشاحنة حمولتها “رمل”، ما أدى إلى انقلابها وتناثر الحمولة، وذلك في طريق الطائف – الرياض، بعد ظلم باتجاه الطائف.

وأضاف في تغريدة عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، اليوم الخميس، أنه تمت مباشرة الحادث من قبل الجهات المختصة.