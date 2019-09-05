شكرا لقرائتكم خبر عن فريق من منظمة الصحة العالمية يزور الطائف والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيز الربيعي (مكة المكرمة)

يزور فريق من منظمة الصحة العالمية الأسبوع القادم، عدداً من المدن السعودية، بينها محافظة الطايف، وذلك للتقييم الأولي لبرنامج المدن الصحية للتحقق من معايير التصنيف للمدن الصحية.

ووجه محافظ الطائف سعد الميموني رئيس اللجنة الرئيسية لبرنامج مدينة الطائف الصحية الجهات ذات الاختصاص بتسخير الإمكانات لهذا الفريق وذلك للإطلاع على كافة المنجزات التي تتوج الطائف للفوز بالمدينة الصحية لمدة 3 سنوات قادمة.

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وتعتبر مدينة الطائف أكبر مدينة صحية في المملكة وإقليم شبكة الشرق الأوسط، وسيتخلل هذه الزيارة افتتاح مقر ومعرض مدينة الطائف الصحية في مقره الجديد في المحافظة، وزيارة عدد من الإدارات الحكومية والخاصة.

وتسعى مدينة الطائف للحصول على هذا الاعتماد لما سيكون له من مردود إيجابي استثماري وسياحي والجهات الحكومية المختلفة والقطاع الخاص، حيث تتميز الطائف بمقومات كبيرة ستساهم في حصولها على التصنيف.

يذكر أن هناك عددا من المدن في المملكة تنافس على لقب المدينة الصحية.