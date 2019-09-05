شكرا لقرائتكم خبر عن «بروست» يسمم 12 شخصاً من عائلتين في بللسمر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (أبها)

استقبل مستشفى بللسمر العام شمالي مدينة أبها، ظهر اليوم (الخميس)، 12 حالة تسمم من عائلتين.

وأوضحت مصادر لـ«الخليج 365» أن سبب التسمم تناول وجبة «بروست» مساء أمس (الأربعاء) في أحد المطاعم ببللسمر، كاشفة أن المصابين بالتسمم من عائلتين (رجال ونساء ومن فئات عمرية مختلفة).

من جانبها، قامت شرطة بللسمر والبلدية بإغلاق المطعم، ووجدت الشرطة بالمستشفى لاستكمال الإجراءات.