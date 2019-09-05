السعودية | السعودية.. تفاصيل مثيرة عن عملية احتيال داخل صيدلية

شكرا لقرائتكم السعودية.. تفاصيل مثيرة عن عملية احتيال داخل صيدلية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت النيابة العامة في السعودية انتهاء التحقيقات في قضية احتيال تعرض لها مواطن بعد دخوله إلى صيدلية وكشفت تفاصيلها.

في التفاصيل، فإن مواطناً اشترى من إحدى الصيدليات بتاريخ 1440/12/6 ودفع ببطاقة الصراف الآلي من حسابه الجاري، وبعد عودته إلى المنزل فوجئ برسائل بنكية ترد إلى جواله تتضمن إجراء عمليات شراء أخرى غير التي حصلت في الصيدلية.

ووجه الرجل الاتهام إلى محاسب الصيدلية حينها، وبإحالة القضية إلى النيابة العامة ومباشرة إجراءات التحقيق والعودة إلى تفريغ تسجيل الكاميرات داخل الصيدلية والاطلاع على محتواها، محاسب الصيدلية وهو يقف خلف طاولة المحاسبة وقد تسلم من المدعي بطاقة الصرف الآلي لغرض السداد، فقام بإخفائها أمام شاشة الكمبيوتر بحيث لا يشاهدها المدعي، وقام بتصوير بطاقة صراف العميل من الأمام ومن الخلف بواسطة جهاز جواله المزود بكاميرا، وبعد انصراف العميل قام المتهم بإجراء أربع عمليات شراء إلكترونية.

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وقالت النيابة إن المتهم "أقر بصحة جميع ما ورد في التسجيل، وأنه قام بإجراء 4 عمليات شراء من أحد المواقع الإلكترونية عن طريق إدخال رقم بطاقة السحب الآلي الأمامي والرقم السري المكون من ثلاثة أرقام المدون خلف البطاقة بعد تصويرها بجهازه الجوال".

وبطلب كشف حساب المدعي المذكور من الجهة المختصة، تبيّن إجراء 4 عمليات شراء إلكترونية متتالية بنفس الوقت المذكور وبنفس المبالغ.

وانتهى التحقيق مع محاسب الصيدلية بتوجيه الاتهام إليه بالوصول دون مسوغ نظامي إلى البيانات البنكية الخاصة بالمدعي وانتحال صفة غير صحيحة في إجراء 4 عمليات شراء إلكترونية، وأحيلت كامل الأوراق للمحكمة المختصة للنظر في عقوبته في ضوء نظامي مكافحة جرائم المعلوماتية بعقوبة السجن مدة لا تقل عن سنتين وتصل إلى 10 سنوات وغرامة تصل إلى 5 ملايين ريال.