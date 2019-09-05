، مستشفى قوى الأمن في الرياض ينجح في تطبيق تقنية حديثة لعلاج مرضى السمنة ،

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نجح فريق طبي متخصص بمستشفى قوى الأمن في الرياض اليوم، في تطبيق تقنية طبية متطورة وحديثة على مستوى العالم لعلاج السمنة المتوسطة، وتغني عن الجراحات التقليدية، من خلال عملية قسطرة الشريان الأيسر للمعدة وإغلاقه.
وأوضح استشاري الأشعة التداخلية والقسطرة الدكتور محمد الشمري، أن مستشفى قوى الأمن بالرياض يعد ثاني مستشفى على مستوى المملكة يقوم بإجراء مثل هذا النوع من العمليات، التي تعد من العمليات الدقيقة جداً، وتسهم في انخفاض الشهية لدى المريض بشكل كبير وتمنحه الشعور اللازم بالاكتفاء من الطعام "الشبع"، مما ينتج عنه فقدان ما يقارب 20 كجم من الوزن خلال العام الأول من إجرائه للعملية.
وبين الدكتور الشمري أن مدة إجراء هذه العملية لا تتجاوز نصف الساعة باستخدام التخدير الموضعي، مشيرًا إلى أنها تعد من العمليات الآمنة التي تحمي المريض من المضاعفات والالتهابات.
وأفاد أن العملية لا تتطلب بقاء المريض بالمستشفى بعد إجرائها، حيث يغادر مباشرة بإذن الله إلا أنها تلزم المريض بالتقيد ببرنامج غذائي مخصص لضمان نجاحها".
مما يذكر، أن برنامج مستشفى قوى الأمن بالرياض يعد من المستشفيات الرائدة بالمملكة في توظيف أحدث التقنيات الطبية على مستوى العالم لعلاج مرضاه من منسوبي وزارة الداخلية وذويهم، وذلك في مختلف التخصصات الطبية بما يضمه من كوادر طبية تعد مرجعية على مستوى المملكة.
05 سبتمبر 2019 - 6 محرّم 1441 06:00 PM
من خلال عملية قسطرة الشريان الأيسر للمعدة وإغلاقه
نجح فريق طبي متخصص بمستشفى قوى الأمن في الرياض اليوم، في تطبيق تقنية طبية متطورة وحديثة على مستوى العالم لعلاج السمنة المتوسطة، وتغني عن الجراحات التقليدية، من خلال عملية قسطرة الشريان الأيسر للمعدة وإغلاقه.
وأوضح استشاري الأشعة التداخلية والقسطرة الدكتور محمد الشمري، أن مستشفى قوى الأمن بالرياض يعد ثاني مستشفى على مستوى المملكة يقوم بإجراء مثل هذا النوع من العمليات، التي تعد من العمليات الدقيقة جداً، وتسهم في انخفاض الشهية لدى المريض بشكل كبير وتمنحه الشعور اللازم بالاكتفاء من الطعام "الشبع"، مما ينتج عنه فقدان ما يقارب 20 كجم من الوزن خلال العام الأول من إجرائه للعملية.
وبين الدكتور الشمري أن مدة إجراء هذه العملية لا تتجاوز نصف الساعة باستخدام التخدير الموضعي، مشيرًا إلى أنها تعد من العمليات الآمنة التي تحمي المريض من المضاعفات والالتهابات.
وأفاد أن العملية لا تتطلب بقاء المريض بالمستشفى بعد إجرائها، حيث يغادر مباشرة بإذن الله إلا أنها تلزم المريض بالتقيد ببرنامج غذائي مخصص لضمان نجاحها".
مما يذكر، أن برنامج مستشفى قوى الأمن بالرياض يعد من المستشفيات الرائدة بالمملكة في توظيف أحدث التقنيات الطبية على مستوى العالم لعلاج مرضاه من منسوبي وزارة الداخلية وذويهم، وذلك في مختلف التخصصات الطبية بما يضمه من كوادر طبية تعد مرجعية على مستوى المملكة.
، مستشفى قوى الأمن في الرياض ينجح في تطبيق تقنية حديثة لعلاج مرضى السمنة ،
المصدر : الخليج 365
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