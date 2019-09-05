محمد بن مسعود - الدمام - ترفض المحاولات الغربية لتسييس حقوق الإنسان جدد السفير الصيني كانغ يونغ، موقف بلاده الداعم للحكومة الشرعية في اليمن. وأكد المسؤول الصيني، خلال لقائه وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية اليمني منصور بجاش؛ حق الحكومة في بسط نفوذها على التراب اليمني كافة. وشدد على أن الصين ستبقى داعمة لوحدة وأمن واستقرار اليمن وسلامة أراضيه. وقال إن بلاده ستستمر في رفض محاولات بعض الدول الغربية لتسييس ملف حقوق الإنسان، ودعم موقف الحكومة اليمنية في هذا الشأن. 05 سبتمبر 2019 - 6 محرّم 1441 05:27 PM ترفض المحاولات الغربية لتسييس حقوق الإنسان Advertisements الصين تجدد دعمها للحكومة الشرعية في اليمن الصين تجدد دعمها للحكومة الشرعية في اليمن جدد السفير الصيني كانغ يونغ، موقف بلاده الداعم للحكومة الشرعية في اليمن. وأكد المسؤول الصيني، خلال لقائه وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية اليمني منصور بجاش؛ حق الحكومة في بسط نفوذها على التراب اليمني كافة. وشدد على أن الصين ستبقى داعمة لوحدة وأمن واستقرار اليمن وسلامة أراضيه. وقال إن بلاده ستستمر في رفض محاولات بعض الدول الغربية لتسييس ملف حقوق الإنسان، ودعم موقف الحكومة اليمنية في هذا الشأن. الكلمات المفتاحية ، الصين تجدد دعمها للحكومة الشرعية في اليمن ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اليمن

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