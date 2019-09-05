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واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، توزيع المواد الإغاثية للمتضررين من الفيضانات في السودان؛ إذ وزّع مواد طبية وإيوائية للمتضررين في منطقة "الجيلي" شمال العاصمة السودانية الخرطوم، بحضور فريق المركز برئاسة مساعد مدير إدارة الإغاثة العاجلة ناصر السبيعي، ولفيف من قيادات العمل الخيري.
وأوضح ناصر السبيعي أنه جرى تسليم محاليل طبية لمركز صحي الجيلي، يستفيد منها 300 مستفيد، إلى جانب تسليم المساعدات الغذائية والإيوائية للمتضررين من السيول من أهالي الجيلي بواقع 100 خيمة و600 بطانية و200 بساط و100 سلة غذائية.
وأشار السبيعي إلى أن الفريق سيواصل بإذن الله توزيع المحاليل الوريدية الطبية على المستشفيات، إلى جانب تسليم المساعدات الإيوائية لمستحقيها في مناطق عدة.
05 سبتمبر 2019 - 6 محرّم 1441 04:57 PM
تسليم محاليل طبية ومساعدات غذائية وإيوائيةمركز الملك سلمان يواصل توزيع المساعدات لمتضرري السيول والفيضانات في السودان
واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، توزيع المواد الإغاثية للمتضررين من الفيضانات في السودان؛ إذ وزّع مواد طبية وإيوائية للمتضررين في منطقة "الجيلي" شمال العاصمة السودانية الخرطوم، بحضور فريق المركز برئاسة مساعد مدير إدارة الإغاثة العاجلة ناصر السبيعي، ولفيف من قيادات العمل الخيري.
وأوضح ناصر السبيعي أنه جرى تسليم محاليل طبية لمركز صحي الجيلي، يستفيد منها 300 مستفيد، إلى جانب تسليم المساعدات الغذائية والإيوائية للمتضررين من السيول من أهالي الجيلي بواقع 100 خيمة و600 بطانية و200 بساط و100 سلة غذائية.
وأشار السبيعي إلى أن الفريق سيواصل بإذن الله توزيع المحاليل الوريدية الطبية على المستشفيات، إلى جانب تسليم المساعدات الإيوائية لمستحقيها في مناطق عدة.
، مركز الملك سلمان يواصل توزيع المساعدات لمتضرري السيول والفيضانات في السودان ،
المصدر : الخليج 365
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