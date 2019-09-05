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تمكَّن مكتب العمل بمحافظة الخبر من استعادة مبالغ بإجمالي ٨٢٥٣٠٤٣ ريالًا لمستحقّيها في شهر سبتمبر؛ حيث كانت هذه المبالغ عبارة عن حقوق للعمالة ورواتب متأخرة لعدد ١٩٥ عاملًا يعملون في شركتين، بعد أن تعثرت في دفع رواتبهم ومستحقاتهم المالية لأسباب عدة.
وبلغ مجموع المبالغ للعمالة من الجنسية الهندية، أكثر من ٣ ملايين ريال لعدد ٩٥ عاملًا، وأكثر من مليونَيْ ريال لعدد ٦٦ عاملًا من الجنسيتين النيبالية والباكستانية، كما كان نصيب ٩ عمالة من الجنسية المصرية يتجاوز ٦٠٠ ألف ريال، فيما تبقى ما يقارب مليونًا و٤٢٠ ألف ريال للأقلية من جنسيات أخرى.
ونوه مدير مكتب عمل الخبر منصور آل بن علي؛ إلى أن جميع منسوبي ومنسوبات المكتب يعملون باهتمام وسرعة لإنجاز المخالصات للشركات المتعثرة؛ وذلك بتسوية جميع حقوق العمالة بشكل سريع، وذلك حسب توجيهات مقام الوزارة والفرع بالمنطقة الشرقية.
05 سبتمبر 2019 - 6 محرّم 1441 04:31 PM
يعملون بشركتين وتعثرت في دفع رواتبهم ومستحقاتهم لأسباب عدة
تمكَّن مكتب العمل بمحافظة الخبر من استعادة مبالغ بإجمالي ٨٢٥٣٠٤٣ ريالًا لمستحقّيها في شهر سبتمبر؛ حيث كانت هذه المبالغ عبارة عن حقوق للعمالة ورواتب متأخرة لعدد ١٩٥ عاملًا يعملون في شركتين، بعد أن تعثرت في دفع رواتبهم ومستحقاتهم المالية لأسباب عدة.
وبلغ مجموع المبالغ للعمالة من الجنسية الهندية، أكثر من ٣ ملايين ريال لعدد ٩٥ عاملًا، وأكثر من مليونَيْ ريال لعدد ٦٦ عاملًا من الجنسيتين النيبالية والباكستانية، كما كان نصيب ٩ عمالة من الجنسية المصرية يتجاوز ٦٠٠ ألف ريال، فيما تبقى ما يقارب مليونًا و٤٢٠ ألف ريال للأقلية من جنسيات أخرى.
ونوه مدير مكتب عمل الخبر منصور آل بن علي؛ إلى أن جميع منسوبي ومنسوبات المكتب يعملون باهتمام وسرعة لإنجاز المخالصات للشركات المتعثرة؛ وذلك بتسوية جميع حقوق العمالة بشكل سريع، وذلك حسب توجيهات مقام الوزارة والفرع بالمنطقة الشرقية.
، "عمل الخبر" ينهي دعاوى ١٩٥ وافدًا بأكثر من ٨ ملايين ريال ،
المصدر : الخليج 365
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