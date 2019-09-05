دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper بالفيديو.. أمير الرياض يغالب دموعه عند ذكره وصايا والده الراحل

غالبت الدموع أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر، عند تذكره لوصايا والده الأمير بندر بن عبد العزيز- رحمه الله- بشأن الحفاظ على موعد الصلاة.

وتداولت مواقع التواصل مقطعًا مصورًا للأمير فيصل بن بندر، وهو يمسح دموعه بمنديل، عقب استرجاعه لوصايا والده الأمير بندر بن عبدالعزيز- رحمه الله-، وحرصه الشديد على أوقات الصلاة، وذلك خلال لقاء مع بعض المسؤولين.

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وتوفي الأمير بندر بن عبد العزيز يوم 28 يوليو الماضي، وذكر الديوان الملكي في بيان له «انتقل إلى رحمة الله تعالى (...) صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليه- إن شاء الله- بعد صلاة العشاء (...) بالمسجد الحرام في مكة المكرمة، تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون».

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مقدم بواسطة: دار الأخبار

وكتب الأمير فيصل بن تركي بن فيصل، تغريدة عبر حسابه بموقع تويتر قال فيها: «إنا لله وإنا إليه راجعون رحم الله سيدي ووالدي الأمير بندر بن عبدالعزيز.. اللَّهُمَ أبدله دارًا خيرًا من داره، وأهلًا خيرًا من أهله، وأدخله الجنة، وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار. اللَّهُم عامله بما أنت أهله، ولا تعامله بما هو أهله.. ولا حول ولا قوة إلا بالله».