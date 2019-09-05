أمير سعودي يعيد اقتباس تغريدة مثيرة للجدل حول تدمير إيران

أعاد الأمير السعودي عبد الله بن سلطان آل سعود اقتباس تغريدة قديمة عبر موقع تويتر تتحدث عن تدمير دولة إيران في بضع ساعات فقط وفقاً لتحليل خبير عسكري.

ونشر الأمير السعودي تسجيلا للتقرير التلفزيوني، أرفقه بتعليق قال فيه إن هذا الرأي كان قبل عامين، قبل أن تحصل بلاده على مقاتلات "إف - 15"، وقبل شرائها وتطويرها معدات عسكرية مختلفة، في إشارة إلى أن تلك المدة قدمت ولا تتوافق مع المستجدات.

ووفقاً لروسيا اليوم، يلفت البرنامج التلفزيوني الذي استشهد به الأمير، إلى أن المحلل الذي استضافه أكد بعد أن أجرى مقارنة بين ميزان القوة بين السعودية وإيران، أن المملكة "نظريا تستطيع سحق إيران وإعادتها إلى العصور الوسطى خلال 8 ساعات"، مشيرا إلى أن هذه الخلاصة وردت على لسان "مخططين أمريكيين".