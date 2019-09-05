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الداخلية: تنفيذ حكم القتل تعزيرًا في وافد بمحافظة جدة

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نفذت وزارة الداخلية اليوم الخميس حكم القتل تعزيرًا في وافد هرب كمية من الكوكايين المخدر في محافظة جدة.

وذكرت الوزارة في بيان لها أنه تم القبض على المدعو محمد عبد الله محمد آدم “نيجيري الجنسية”، عند قيامه بتهريب كمية من الكوكايين المخدّر.
وأضافت أن التحقيق معه أسفر عن توجيه الاتهام إليه بما نُسب له، وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليه والحُكم بقتله تعزيراً، وأٌيد الحُكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمرٌ ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعًا.

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