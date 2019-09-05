آلاء الحمد.. أول سعودية تعمل مع الشرطة الأمريكية تكشف عن موقف تأثرت به خلال عملها- فيديو

كشفت آلاء الحمد، التي رشحتها جامعة إنديانا ستيت، للعمل مع الشرطة الأمريكية بولاية إنديانا، ضمن برنامج التطبيق العلمي لدراستها في علم الجريمة والعدالة الجنائية، عن دورها في هذا المجال، موضحة أبرز البلاغات التي تأثرت بها.

وقالت “آلاء” في لقاء مع “برنامج سيدتي” على قناة “روتانا خليجية”، إن دورها يتلخص في مرافقة الشرطة ومتابعة البلاغات التي وردت لهم، لافتة إلى أن الشرطة كانت توفر لها حماية مشددة كونها حديثة، ذلك خلال مباشرة جرائم إطلاق النار أو الانفجارات حفاظاً على حياتها.

وأضافت أن من أبرز البلاغات التي تأثرت منها، وفاة امرأة مُسنّة؛ بسبب ارتفاع درجة البرودة إلى -31؛ حيث كانت تعاني من مرض الزهايمر، وكانت الممرضة المسؤولة عنها غير متواجدة، فخرجت المُسنة من المنزل وأغلق الباب ولم تستطع العودة مرة أخرى فتوفت من شدة البرودة، فتمت محاسبة الممرضة على تفريطها.