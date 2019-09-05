أعلنت أمانة منطقة الرياض أنها فتحت مساء أمس الأربعاء الحركة المرورية أمام المركبات على تقاطع طريق الإمام عبدالله بن سعود بن عبدالعزيز مع طريق خالد بن الوليد.
وأضافت الأمانة أن الافتتاح تم بعد الانتهاء من تنفيذ أعمال التحسينات المرورية وتطبيقها لنظام التدفق المروري المستمر CFI في التقاطع، والتي تهدف لرفع كفاءة التقاطع وتقليل زمن تأخير مرور المركبات.
وتعتمد فكرة هذا النوع من التقاطعات على فصل حركة الالتفاف إلى اليسار عن الحركة المرورية المباشرة، عبر تقاطعات معكوسة تقع قبل التقاطع الرئيسي وتقوم بعكس حركة السير عن الاتجاه المعتاد، أما مركبات الحركة المباشرة فتستمر بالحركة باتجاه التقاطع الرئيسي دون الحاجة للوقوف على التقاطع المعكوس.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور: افتتاح الحركة المرورية في تقاطع طريق الإمام عبدالله بن سعود وطريق خالد بن الوليد بالرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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