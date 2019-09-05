وظائف نسائية بالأمن العام برتبة جندي

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح باب القبول والتسجيل للمديرية العامة للأمن العام للعنصر النسائي برتبة (جندي) للتعيين عليها في (مكة المكرمة - المدينة المنورة). وأوضحت أنه سيتم استقبال طلبات القبول عبر بوابة (أبشر - التوظيف) خلال الفترة من يوم الأحد الساعة العاشرة صباحاً الموافق 9 / 1 / 1441هـ حتى يوم الأربعاء الساعة 10 صباحاً الموافق 12 / 1 / 1441هـ على رابط التقديم .



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