السعودية اليوم / الرئيس المصري يؤكد حرص بلاده على سلامة وأمن واستقرار لبنان



القاهرة 06 محرم 1441 هـ الموافق 05 سبتمبر 2019 م واس

التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم، رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني وليد جنبلاط، الذي يزور القاهرة حاليًا، وذلك بحضور وزير الخارجية المصري سامح شكري، ورئيس المخابرات العامة المصرية اللواء عباس كامل.

وأكد الرئيس المصري خلال اللقاء، وفقاً لتصريح صحفي أصدره المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، السفير بسام راضي، حرص مصر على سلامة وأمن واستقرار لبنان، وتحقيق المصالح الوطنية اللبنانية وتجنيب لبنان مخاطر الصراعات في المنطقة، وذلك في إطار الاهتمام المصري الدائم بكل ما فيه مصلحة لبنان وشعبه.

وتناول اللقاء سبل تعزيز أطر التعاون الثنائي بين البلدين، بما في ذلك إمكانية الاستفادة من الخبرة المصرية في عدد من المجالات التنموية، وأهمية دعم علاقات التبادل التجاري بين مصر ولبنان والعمل كذلك على تعظيم حجم الاستثمارات المتبادلة.

وتطرق اللقاء أيضاً إلى مناقشة الأوضاع في سوريا وتأثيراتها الإقليمية، فضلاً عن آخر تطورات القضية الفلسطينية، حيث تم التوافق بشأن أهمية تضافر الجهود من أجل حلحلة الجمود الراهن في عملية السلام وتسوية القضية الفلسطينية على نحو يلبي تطلعات الشعب الفلسطيني ويضمن حقوقه.

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16:31ت م

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