السعودية اليوم / سمو الأمير بدر بن سلطان يستقبل مدير برنامج خدمة ضيوف الرحمن



جدة 06 محرم 1441 هـ الموافق 05 سبتمبر 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة, في مقر الإمارة بجدة، مدير برنامج خدمة ضيوف الرحمن الدكتور رامي كنسارة.

واستمع سموه خلال اللقاء إلى شرح عن آخر مستجدات برنامج خدمة ضيوف الرحمن, الذي يركز على إحداث نقلة نوعية تلبي طموحات ضيوف الرحمن، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم، وصولاً لتسهيل رحلتهم الإيمانية من بلدانهم وأثناء أدائهم للنسك ومن ثمّ عودتهم إلى أوطانهم سالمين غانمين، وذلك بتجهيز المنافذ والمرافق بأحدث التقنيات، وتقديم كافة الخدمات التي تليق بضيوف الرحمن على جميع الأصعدة.

ويهدف برنامج خدمة ضيوف الرحمن الذي يُعد أحد برامج رؤية المملكة 2030، إلى تحقيق ثلاثة أهداف استراتيجية تتمثل في تيسير استضافة المعتمرين وتسهيل الوصول إلى الحرمين الشريفين، وتقديم خدمات ذات جودة عالية للحاج والمعتمر، وإثراء رحلتهم الدينية وتجربتهم الثقافية.

يُذكر أن خطة البرنامج تشتمل على أكثر من 130 مبادرة شارك في إعدادها أكثر من 30 جهة حكومية.

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16:13ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.