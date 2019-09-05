السعودية اليوم / الدكتور الربيعة يلتقي ممثلي شركاء المركز من المنظمات الإنسانية الأممية والدولية



الرياض 06 محرم 1441 هـ الموافق 05 سبتمبر 2019 م واس

التقى معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة بمقر المركز في الرياض اليوم، ممثلي عدد من المنظمات الإنسانية الأممية والدولية الشريكة للمركز.

وجرى خلال اللقاء بحث مستجدات المشروعات التنفيذية المشتركة بين المركز والمنظمات في مختلف دول العالم وسبل تعزيزها.

كما ناقش اللقاء آليات التنسيق فيما بينهم، وتبادل المعلومات بما يخدم العملية الإغاثية والإنسانية.

وأعرب ممثلي المنظمات الشريكة عن تقديرهم للأداء المهني المتميز لمركز الملك سلمان للإغاثة وعطائه البارز الذي شمل القطاعات كافة وسمعته الدولية الطيبة في ميدان العمل الإنساني.

// انتهى //

16:12ت م

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