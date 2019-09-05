السعودية اليوم / رئيس المجلس الرئاسي الليبي يلتقي المبعوث الأممي



طرابلس 06 محرم 1441 هـ الموافق 05 سبتمبر 2019 م واس

التقى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبي فايز السراج، اليوم رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا غسان سلامة، في مقر المجلس في العاصمة طرابلس.

وجرى خلال اللقاء بحث تطورات الأوضاع في ليبيا، وما تضمنته الإحاطة الدورية لـ«سلامة»، التي قدمها، أمس الأربعاء، إلى مجلس الأمن الدولي.

وأكد سلامة أنه لا حل عسكريًا للأزمة الليبية، بينما شدد السراج على "موقف حكومة الوفاق الملتزم بدحر العدوان، وضرورة وجود قواعد جديدة للعملية السياسية، تأخذ في الحسبان المعطيات التي أفرزها هذا العدوان".

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16:10ت م

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