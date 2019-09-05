السعودية اليوم / مصر تستضيف المؤتمر العربي الثالث لأمن المعلومات بمشاركة 12 دولة



القاهرة 06 محرم 1441 هـ الموافق 05 سبتمبر 2019 م واس

تستضيف مصر فعاليات المؤتمر العربي الثالث لأمن المعلومات على مدار يومي 22 و23 سبتمبر الجاري بعنوان "الأمن السيبراني في عصر التحول الرقمي"، وبرعاية جامعة الدول العربية والمجلس الأعلى للأمن السيبراني ومركز دعم واتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري.

ويناقش المؤتمر عدد من القضايا التي تتعلق بأمن المعلومات منها الاقتصاد الرقمي، الجريمة الإلكترونية، المرونة السيبرانية، الطب الشرعي الرقمي، الأمن السيبراني للطيران، الأمن السيبراني الفضائي، تقنية أمن الاتصالات السلكية واللاسلكية، الهندسة الاجتماعية، التهديدات الداخلية والذكاء الاصطناعي في الأمن السيبراني وذلك من خلال نخبة من الخبراء في مجال أمن المعلومات في 12 دولة عربية وغربية.

ويعمل المؤتمر على الوصول لعدة أهداف منها: استعراض التهديدات الإلكترونية المحتملة والحلول الأمنية الموجودة لمجابهتها، إثراء الوعي الأمني للحضور من خلال المناقشات الفنية، تحسين التواصل بين المحترفين والمؤسسات التي تعمل بمجال الأمن السيبراني.

كما تشمل فعاليات المؤتمر الإعلان عن الفرق الفائزة في مسابقة Arab Security Cyber Wargames Championship، وتقديم جوائز للمتميزين في مجال أمن المعلومات في المنطقة العربية Arab Cybersecurity Awards وذلك من خلال ثلاث جوائز.

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16:01ت م

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