السعودية اليوم / "البيئة" تطلق منصة "أنعام بلس" لخدمات الثروة الحيوانية الإلكترونية



الرياض 06 محرم 1441 هـ الموافق 05 سبتمبر 2019 م واس

دشن معالي نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور بن هلال المشيطي، منصة "أنعام بلس" الإلكترونية التي تم بناؤها داخل الوزارة، وذلك في إطار سعيها للتحول الرقمي في أعمالها كافة، وذلك بحضور مسؤولي وكالة الثروة الحيوانية والإدارة العامة لتقنية المعلومات.

وتهدف منصة "أنعام بلس" إلى خدمة المستفيدين، وتُعنى باستقبال طلبات الاستيراد الخاصة بالثروة الحيوانية، واستقبال طلبات الخدمات البيطرية العامة، وفسح طلبات الاستيراد، إلى جانب تنظيم ومتابعة العمل الداخلي للعيادات والمختبرات البيطرية والمحاجر.

وتحتوي المنصة على 35 خدمة إلكترونية مقسمة إلى خدمات تقديم ومتابعة الطلبات للمستفيدين، وخدمات أعمال العيادات، وخدمات أعمال المختبرات، وخدمات أعمال المحاجر، وخدمات فرق الحج الموسمية.

وأشار معاليه، إلى أن هذه الخدمات تأتي ضمن خطة التحول الرقمي في الوزارة وأتمتة إجراءات العمل، التي ستسهم في رفع كفاءة العمل، وتسهيل طلب الخدمات على المستفيدين وتسريع الإجراءات، مشيراً إلى أن الوزارة ستعمل على إطلاق المزيد من الخدمات بشكل دوري للوصول إلى أتمتة كاملة لأعمالها تحقيقاً لخطتها الاستراتيجية للتحول الرقمي.

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16:01ت م

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