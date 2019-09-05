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2019-09-05 التجارة تتيح رابط تراخيص تخفيضات اليوم الوطني متابعات الخليج 365 - واس أعلنت وزارة التجارة والاستثمار عن فتح نافذة التسجيل لإصدار تراخيص التخفيضات الموسمية بمناسبة حلول اليوم الوطني التاسع والثمانين للمملكة عبر نظام التخفيضات الإلكتروني للفترة من 19 – 25 سبتمبر 2019م ، الموافق 20 – 26 محرم 1441هـ، حيث سيتمكن أصحاب المحلات التجارية والمتاجر الإلكترونية من تقديم طلب تراخيص التخفيضات الموسمية دون أن يتم الخصم من رصيد التخفيضات المتاحة سنوياً.

ويتيح نظام التخفيضات الإلكتروني الذي أطلقته وزارة والاستثمار بالتعاون مع شركة ثقة لخدمات الأعمال امكانية الاستفادة من خدمة التخفيضات الموسمية إلكترونياً والذي تم إطلاقها في بداية شهر أبريل من العام الماضي.

وتدعو الوزارة أصحاب المحال التجارية والمتاجر الإلكترونية في المملكة بالتقدم بطلب رخص التخفيضات الموسمية والاستفادة من هذه الخدمة عبر الدخول على نظام التخفيضات الإلكتروني (هنا) واختيار نوع الترخيص واستكمال باقي البيانات وبعدها تسديد رسوم الرخصة إلكترونياً عبر نظام سداد وأخيراً طباعة الترخيص.









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