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منشآت: مليار ريال لـ 866 منشأة عبر مبادرة الإقراض غير المباشر
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” اليوم، أن عدد المنشآت المستفيدة من مبادرة الإقراض غير المباشر وصل إلى 866 منشأة بإجمالي مبالغ مصروفة بلغت مليار ريال، وذلك من خلال شركاء المبادرة المرخص لهم من مؤسسة النقد العربي السعودي، والذي وصل عددهم إلى 18 شركة تمويل.
وتوزعت المبالغ المصروفة على 1,010 عقود وقعها شركاء المبادرة مع المنشآت المستفيدة، بمعدل 990 ألف ريال للعقد الواحد.
وتهدف مبادرة الإقراض غير المباشر والتي تقدمها “منشآت” ضمن مبادرات خطة تحفيز القطاع الخاص إلى تعزيز إقراض المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال في المملكة من خلال تقديم قروضٍ ذات تكلفة منخفضة لشركات التمويل المرخص لها من مؤسسة النقد العربي السعودي والتي تقدم بدورها حلول تمويلية وقروض بمميزات تنافسية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال.
وبإمكان رواد ورائدات الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة الاستفادة من مبادرة الإقراض غير المباشر عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني (هنا)، للاطلاع على تفاصيل المبادرة وشركائها من شركات التمويل المرخصة من مؤسسة النقد العربي السعودي.
الجدير بالذكر أن “منشآت” صممت مبادرة الإقراض غير المباشر لغرض تحفيز التمويل الموجه إلى المنشآت الصغيرة والمتوسطة عبر تنويع مصادر الدعم المالي، ودعم التمويل والاستثمار، إضافة إلى استحداث منصات وأدوات تمويلية يحتاجها قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، وذلك لرفع مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي إلى 35% بحلول عام 2030م.
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